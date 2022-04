Média de mortos pela Covid-19 no Brasil fica abaixo de 200 após mais de dois meses

O Ministério da Saúde informou na noite deste sábado, 2, que contabilizou mais 106 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas

EFE/Fernando Bizerra Jr São Paulo é o Estado com mais mortes por Covid-19 no Brasil



O Ministério da Saúde informou na noite deste sábado, 2, que contabilizou mais 106 mortes em decorrência da Covid-19. Desta forma, o número de óbitos provocados pela doença chegou a 660.108 no Brasil desde março de 2020, no começo da pandemia. Apesar disso, a média móvel de falecimentos, cujo objetivo é eliminar distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 197, uma queda de 35% em comparação aos dados de duas semanas atrás. Fora isso, é a primeira vez, desde 19 de janeiro deste ano, que o número fica abaixo de 200. A pasta também registrou mais 17.062 casos de pessoais infectadas pelo novo coronavírus, totalizando 29.992.220 contaminações no país.