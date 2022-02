Média móvel de mortes por Covid-19 volta a ficar abaixo de 900; novos casos também seguem em queda

País teve 896 mortes e 140 mil novos casos registrados neste sábado

JORGE HELY / ENQUADRAR / ESTADÃO CONTEÚDO Números da pandemia de Covid-19 no Brasil seguem em alta, apesar de queda recente



O Brasil registrou 896 mortes causadas pela Covid-19 neste sábado, 12, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Dessa forma, a média móvel, que foi de 951 na sexta, 11, caiu para 892, e voltou a ficar abaixo do patamar de 900. A média móvel é calculada a partir dos números de mortes dos sete dias anteriores e usada para comparar com duas semanas antes, de forma a avaliar se a pandemia está avançando e piorando. Em relação aos novos casos de coronavírus, foram detectados 140.234, e a média móvel segue em tendência de queda, com 136.067 infecções diárias pela Covid-19. A taxa de letalidade está 2,3%, e a taxa de incidência demonstrou um aumento, passando para 13.050 infectados a cada 100 mil habitantes. No total, desde o início da pandemia, o Brasil já detectou 27.425.743 casos e 638.048 pessoas perderam a vida no país por causa do vírus.