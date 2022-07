Médico é demitido pelo WhatsApp por engano e desabafa: ‘Isso está muito errado’

Victor Hugo Heckert recebeu uma mensagem encaminhada no aplicativo de mensagens com a informação de que seria desligado dias depois; publicação viralizou e gerou indignação entre os internautas nas redes

Reprodução/Twitter/@thehecky Victor Hugo Heckert foi notificado que seria demitido através de uma mensagem encaminhada por engano via Whatsapp



Um médico ortopedista chamado Victor Hugo Heckert utilizou as suas redes sociais na última quarta-feira, 27, para expor a maneira como foi demitido de seu emprego. De acordo com uma imagem publicada em seu Twitter, um colega de profissão lhe encaminhou uma mensagem por engano com a informação de que seu desligamento seria realizado na mesma semana. Morador de Erechim, no Rio Grande do Sul, o rapaz não entendeu a mensagem e questionou o remetente: “Não entendi, eu estou sendo demitido?”. Até o momento, a publicação conta mais de 94 mil curtidas e quase 1.300 respostas.

“Fiquei apavorado com o tanto de relatos horrorosos de demissões humilhantes via WhatsApp. Isso está muito errado, o trabalhador cada vez com mais deveres e menos direitos”, declarou. Nas respostas, internautas mostraram-se indignados com a situação e criticaram a maneira como a empresa desligou seu funcionário. “Tu tá brincandooooo mds que absurdo amigo”, disse uma usuária da rede. “Um advogado pode transformar esse motivo de choro em um motivo de risada”, sugeriu outro perfil. Por fim, Victor Hugo ressaltou que compartilhou o ocorrido para que fosse discutida a importância do assunto: “Fiz na intenção de mostrar que demissões dessa forma são desumanas e espero que conscientize alguém”.