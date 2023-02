Médico é flagrado fumando vape durante procedimento cirúrgico e viraliza nas redes sociais; assista

Na publicação original, que acumula mais de 5 milhões de visualizações, o profissional aparece de máscara abaixada e conversando com outros membros da equipe enquanto faz o uso do dispositivo

Reprodução/Twitter/@LuxFalida Médico é flagrado fumando durante procedimento cirúrgico



Um médico foi flagrado fumando cigarro eletrônico, conhecido como vape, durante um procedimento de transplante capilar. As imagens passaram a circular no “Tik Tok” nesta semana e viralizaram em diversas redes sociais. Na publicação original, que acumula mais de 5 milhões de visualizações, o profissional aparece de máscara abaixada e conversando com outros membros da equipe enquanto faz o uso do dispositivo. Ao mesmo tempo, uma outra funcionário realiza a operação no paciente. No post, o perfil afirma que o caso teria acontecido na clínica Dr. Marcio Ravagnani, localizada em Alphaville, na Grande São Paulo. Os advogados do médico, entretanto, emitiram uma nota, disseram que o episódio aconteceu há dois anos e alegam que “medidas jurídicas” foram tomadas na ocasião.

“Oportunamente, ficará esclarecida e comprovada toda a realidade dos fatos, incluindo quem estava no local, quem realizou a gravação, onde a gravação foi realizada, a verdadeira intenção por trás das postagens e quem era o profissional médico responsável pelo bloco cirúrgico no momento da gravação”, diz o documento feito pelos advogados de Marcio. “Ressalta-se que, nos vídeos publicados, em momento algum é possível identificar a presença do médico, tampouco a sua conivência com a situação. “Os vídeos são recortes da realidade, sem informações imprescindíveis para a identificação do local, do procedimento supostamente realizado, da data da fatídica gravação e principalmente das pessoas envolvidas para a imputação de responsabilidades”, acrescenta. Na web, alguns citam que o profissional que aparece nas imagens se chama Hugo, e não Márcio. Veja o vídeo abaixo.