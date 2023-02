Bombeiros de Minas Gerais procuram por criança sob escombros na Turquia

Além dos mineiros, a ajuda humanitária do Brasil também conta com profissionais de São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal

Reprodução/Twitter/@Bombeiros_MG/Wellington Dias Bombeiros de Minas Gerais estão ajudando nas buscas na Turquia



Representantes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais estão na Turquia desde a última sexta-feira, 10, para ajudar nos trabalhos de busca e resgate no país, afetado por fortes terremotos nos últimos dias. O primeiro trabalho dos brasileiros está na procura por uma criança que pode estar viva sob os escombros na cidade de Karamanraras, perto da fronteira com a Síria, outra nação severamente afetada pela tragédia. Segundo os bombeiros, a temperatura na região tem média de seis graus negativos. Além dos mineiros, a ajuda humanitária do Brasil também conta com profissionais de São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal – são 36 bombeiros no total. Cães farejadores também foram enviados para o país. Ao todo, cerca de 25 mil pessoas na Turquia e na Síria por causa do desastre natural.