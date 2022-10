Médico morre durante plantão em hospital no Paraná

Polícia Civil disse que vai investigar o caso

Divulgação/CRM Médico Atamai Caetano Moraes, de 27 anos, morreu no domingo, 23, durante um plantão na Santa Casa de Prudentópolis



O médico Atamai Caetano Moraes, de 27 anos, morreu no domingo, 23, durante um plantão na Santa Casa de Prudentópolis, no Paraná. O velório aconteceu nesta segunda-feira, 24, em Curitiba, cidade de onde ele nasceu. A Polícia Civil disse que vai investigar o caso. De acordo com o Conselho Regional de Medicina (CRM-PR), o médico passou mal e chegou a ser socorrido por uma equipe médica da unidade de saúde. No entanto, ele não resistiu. O órgão lamentou a morte do profissional e disse que Atamai foi vítima de um possível infarto. Atamai se formou em medicina em 2019 pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). A vítima também era advogado.