Médico que receitou sorvete de chocolate e ‘free fire’ é readmitido em Osasco

Volta do profissional de saúde foi um pedido pessoal do prefeito de Osasco, que considerou a prescrição como uma tentativa de ‘humanizar o atendimento’

Reprodução/ Twitter/@A_MelhorNoticia Após os medicamentos comuns, o profissional receitou sorvete de chocolate e 'free fire'



Demitido após prescrever sorvete de chocolate e “free fire” para uma criança que estava com sintomas gripais, o médico Marcos Wesley da Silva foi recontratado a pedido do prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos). O gestor municipal afirma que não encontrou erros no atendimento do profissional e considera, inclusive, a atitude como uma tentativa de aproximação com o paciente. “Na receita há a prescrição de toda a medicação necessária ao paciente. Quando ele coloca o sorvete e o jogo, ele quis humanizar o atendimento”, diz Lins. Desde o dia 18 de maio, data da consulta, a Organização Social, que é responsável pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município, havia efetuado o desligamento do médico do quadro de prestadores de serviço.