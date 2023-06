Haddad diz que alta no PIB já era esperada e que ‘abre janela’ na política monetária

Ministro da Fazenda também disse que conversou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta quinta

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a alta de 1,9% do PIB



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 1º, que a alta de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano já era esperado pela equipe econômica do governo, que projeta crescimento de 2% no ano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em publicação nesta manhã, o resultado em relação ao último trimestre de 2022 foi impactado pelo crescimento de 21,6% do setor agropecuário no período deste ano. “Estamos já há algum tempo dizendo que o crescimento desse ano vai bater 2%. Então, está comprovando as projeções da Secretaria de Política Econômica. Mas nós devemos ter cautela também, porque o agro veio muito forte”, comentou Haddad. “Para manter a economia gerando emprego, a gente precisa tomar cuidado com 2024 e ter clareza de que nós temos aí uma oportunidade muito boa”, disse.

Haddad afirmou ainda que o resultado positivo “abre uma janela” para uma possível redução nos juros e que conversou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta quinta sobre os cenários econômicos dos próximos anos. “A inflação está vindo controlada, juro futuro caindo, bastante sensivelmente, que abre uma janela de oportunidade importante para a política monetária”, afirmou. “Minha opinião já é conhecida sobre esse assunto (redução de juros)… Agora mesmo eu vim de um almoço com Roberto Campos. Conversamos longamente sobre o cenário econômico 23, 24 e25”, disse o ministro.