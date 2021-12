Mega-Sena acumula e prêmio deve ir para R$ 16 milhões; confira os números do sorteio 2.433

No total, 31 pessoas acertaram a quina e outras 2.625 marcaram a quadra; próximo sorteio será no sábado

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega-sena pode pagar R$ 16 milhões a quem acertar os seis números no sábado



O sorteio 2.433 da Mega-Sena foi realizado nesta quarta, 1, e não teve ninguém acertando todas as seis dezenas. Os números sorteados foram 08 – 09 – 32 – 52 – 53 – 57. O prêmio era de R$ 11.008.240,88 e, após acumular, a previsão é de que chegue a R$ 16 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá no sábado, 4. No entanto, 31 apostadores acertaram cinco dezenas e vão embolsar R$ 71 mil. Outros 2.625 apostadores acertaram quatro dezenas e vão ganhar R$ 1,2 mil. O sorteio desta quarta foi feito no novo espaço das Loterias Caixa na avenida Paulista, em São Paulo. As apostas para o próximo sorteio poderão ser feitas até às 19h do sábado nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria nos dias de sorteio, e o valor mínimo do bilhete é de R$ 4,50.