Marília Mendonça é a artista brasileira mais ouvida no Spotify em 2021

Cantora ficou em terceiro lugar no ranking geral, atrás dos Barões da Pisadinha e Gusttavo Lima

Marília Mendonça foi a artista feminina mais ouvida no Brasil em 2021, segundo a retrospectiva divulgada nesta quarta-feira, 1º, pelo Spotify. No ranking geral, a rainha da sofrência, que morreu em um acidente de avião em novembro, ficou em terceiro lugar, atrás dos Barões da Pisadinha e Gusttavo Lima. Grandes amigas de Marília, Maiara e Maraisa ficaram em segundo lugar entre as mulheres mais escutadas, seguidas por Luíza Sonza na terceira posição. O sertanejo dominou a plataforma e colocou os artistas no topo dos rankings com as músicas mais ouvidas no país. “Batom de Cereja”, da dupla Israel e Rodolffo, foi a canção mais escutada do ano. Em segundo e terceiro lugar, “Facas”, parceria entre Diego e Victor Hugo e Bruno e Marrone, e “Ele é Ele, Eu Sou Eu”, de Wesley Safadão e Barões da Pisadinha. O piseiro também se destacou. Os álbuns mais escutados foram “Eu Tenho a Senha”, do cantor João Gomes, “Tudo Em Paz”, da dupla sertaneja Jorge e Matheus, e “O Embaixador – The Legacy (Ao Vivo)”, de Gusttavo Lima.