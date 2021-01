Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 25 milhões

Os números sorteados foram 16 – 21 – 28 – 41 – 49 – 51; próximo sorteio acontece nesta quinta-feira, 3

Marcelo Camargo/Agência Brasil Próximo sorteio da Mega-Sena deve pagar R$ 25 milhões



Nenhum dos apostadores acertou as seis dezenas do concurso 2.340 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado neste sábado, 30, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram 16 – 21 – 28 – 41 – 49 – 51. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 25 milhões. O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira, 3, e as apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio nas agências lotéricas ou pela internet. Apesar de não ter nenhum vencedor para o prêmio total, a quina, quando o apostador acerta cinco números, teve 24 apostas ganhadoras – R$ 93.309,21 para cada. Já na quadra, quando o apostador acerta quatro números, foram 2.408 apostas ganhadoras, total de R$ 1.328,56 para cada. O valor total de arrecadação do concurso 2.340 da Mega-Sena foi de 38.841.412,50.