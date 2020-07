Mega-Sena acumula prêmio de R$ 24 milhões; veja números sorteados

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.280 da Mega-Sena. O sorteio aconteceu na quinta-feira (16), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Na ocasião, foram as seguintes as dezenas sorteadas: 28 – 29 – 31 – 50 – 58 – 59. Com isso, o prêmio para o sorteio deste sábado (18) acumule em R$ 24 milhões.

A quina teve 20 apostas ganhadoras e cada uma vai pagar R$ 98.944,99. A quadra registrou 1.639 apostas vencedoras, os ganhadores vão receber, cada um, R$ 1.724,83. As apostas na Mega-sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.

*Com informações da Agência Brasil