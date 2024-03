Mega-sena acumulada chega a R$ 50 milhões nesta quinta

No concurso 2699, na noite de terça, ninguém cravou as seis dezenas sorteadas, mas 43 apostas acertaram cinco dezenas, ganhando R$ 51.309,67 cada

DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira, 14, prêmio acumulado de R$ 50 milhões. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas: 09 – 23 – 31 – 49 – 54 – 58 no concurso 2699, na noite de terça, mas 43 apostas acertaram cinco dezenas, ganhando R$ 51.309,67, cada. Para a extração 2700, as apostas podem ser feitas até as 19h da quinta-feira, 14, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo da Caixa Econômica Federal, ao custo de R$ 5 por jogo simples, com seis números marcados.