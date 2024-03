Gramado do Allianz Parque deve ser entregue ao Palmeiras até sexta

Retorno do alviverde dependerá da aprovação do novo piso pelos jogadores, comissão técnica e pela presidente Leila Pereira; Federação Paulista de Futebol também realizará uma vistoria

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO SP - PAULISTA 2022 FINAL, PALMEIRAS X SÃO PAULO - ESPORTES - PAULISTA 2022 FINAL, PALMEIRAS X SÃO PAULO - Vista geral do estádio Arena Allianz Parque para partida entre Palmeiras e São Paulo pelo campeonato Paulista 2022. 03/04/2022 :



A reforma do gramado do Allianz Parque avança e o Palmeiras está próximo de poder voltar a jogar em seu estádio. A previsão é que a instalação das cortiças importadas de Portugal seja concluída até sexta-feira, dia 15. A Real Arenas, empresa responsável pela administração da arena, informou que as cortiças necessárias já estão no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, desde o início do mês. Foram importadas 22 toneladas de cortiça, um material orgânico leve e com grande poder isolante, ideal para evitar superaquecimento do gramado. Foram necessários sete aviões para realizar o transporte.

A Soccer Grass, fornecedora responsável, já instalou parte das cortiças e a previsão é que a reforma esteja concluída em mais 48 horas. O retorno do Palmeiras ao Allianz Parque dependerá da aprovação do novo piso pelos jogadores, comissão técnica e pela presidente Leila Pereira. A Federação Paulista de Futebol também realizará uma vistoria no local. Caso avance de fase no Campeonato Paulista, o alviverde poderá jogar as semifinais no estádio, que está interditado desde fevereiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA