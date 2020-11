Mega-Sena: Aposta de Ribeirão Preto ganha sozinha e leva mais de R$ 76 milhões

Próximo sorteio será realizado na quarta-feira, 25, e os apostadores concorrerão a R$ 3 milhões

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Números sorteados foram 06-30-35-39-42-48



Um apostador de Ribeirão Preto venceu sozinho a aposta 2.320 da Mega-Sena sorteada neste sábado, 21, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo, e levou R$ 76.128.023,58. Os números sorteados foram 06-30-35-39-42-48. A quina teve 92 ganhadores, com um prêmio de R$ 52.821,09 para cada, e a quadra teve 6.334 apostas vencedoras. Cada um levou R$ 1.096,02 para casa. O próximo sorteio será realizado na quarta-feira, 25, e os apostadores concorrerão a R$ 3 milhões.

O acumulado para a Mega da Virada está em R$ 80.950.862,28. As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.