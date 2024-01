Mega-Sena: aposta do Rio de Janeiro leva sozinha prêmio de R$ 6,4 milhões; veja as dezenas

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, 22 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 88.421,09

DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Um apostador do Rio de Janeiro levou sozinho o prêmio da Mega-Sena



Uma aposta única no Rio de Janeiro foi a grande vencedora do prêmio de R$ 6,4 milhões da Mega-Sena. O sorteio do concurso 2672 aconteceu na noite de sábado, 6, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 10 – 13 – 20 – 40 – 43 – 56. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, 22 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 88.421,09. Além disso, 2.413 apostas acertaram a quadra e terão direito a um prêmio de R$ 1.151,65. O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para a terça-feira, 9, com prêmio estimado de R$ 3 milhões.