HBO Max anuncia lançamento de ‘Beleza Fatal’, a primeira novela brasileira, no segundo semestre de 2024

O serviço de streaming HBO Max, da Warner Bros, anunciou o lançamento de sua primeira novela brasileira, intitulada “Beleza Fatal”. A trama, escrita por Raphael Montes, terá um total de 40 capítulos e tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano. As gravações serão encerradas em março. A novela conta com um elenco de profissionais experientes, tanto na direção quanto no elenco, e é produzida pela Coração da Selva, mesma produtora de “Além do Guarda-Roupa”, primeira série brasileira inspirada nos dramas coreanos. A história de “Beleza Fatal” se passa no mundo dos tratamentos estéticos, e conta com nomes como Camila Queiroz, Camila Pitanga, Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Herson Capri, Giovanna Antonelli, Caio Blat e Marcelo Serrado.