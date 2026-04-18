Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio vai a R$ 70 milhões

Os números sorteados neste sábado (18) foram: 15 – 18 – 28 – 31 – 52 – 58

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil 48 apostas acertaram a quina



Nenhum apostador acertou neste sábado (18) as seis dezenas do concurso 2998 da Mega-Sena. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 70 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados neste sábado foram: 15 – 18 – 28 – 31 – 52 – 58.

Outras 48 apostas acertaram a quinta e receberão R$ 55.256,40.

Como apostar na Mega-Sena?

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de terça-feira (21) em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 19h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

Cada jogo simples custa R$ 6,00 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis. O pagamento da aposta online pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking (para correntistas da Caixa). Para participar dos sorteios, é necessário ter mais de 18 anos.