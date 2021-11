Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 39,6 milhões; veja os números

Em breve, a Caixa irá revelar se alguma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2430

Marcelo Camargo/Agência Brasil Apostadores fazem fila em casa lotérica



A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado, 20, em São Paulo, o sorteio do concurso 2430 da Mega-Sena. Nele, foi escolhido os números: 19, 26, 39, 45, 46 e 56. Acumulado, o valor do prêmio é de R$ 39.690.444.49. Em breve, a Caixa irá revelar se alguma aposta acertou as seis dezenas.