Com premiações de mais de R$10 mil, maior evento de e-Sports do Nordeste reúne 900 jogadores

Depois de 2 edições presenciais, na Arena das Dunas, em Natal, GGCon reúne jogadores de todo o Brasil em edição virtual

Unsplash/Alex Haney GGCON21 ocorre neste fim de semana



O cenário competitivo dos eSports no Brasil vem se consolidando a cada ano. Mesmo com a pandemia impedindo campeonatos presenciais, os torneios virtuais seguem movimentando grandes quantias em dinheiro para os campeões. Neste fim de semana, nos dias 20 e 21 de novembro, a terceira edição da GGCON21 (Good Game Convention), maior evento de eSports, tecnologia e cultura pop/geek do Nordeste, promete pagar mais de R$ 10 mil em premiações nos torneios de Free Fire, Counter Strike, League of Legends, Wild Rift e Valorant. A conferência, que já teve duas edições presenciais na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, será totalmente digital, com transmissão aberta para todo o Brasil.

Além dos jogos, com finais marcadas para domingo a partir das 16h, também haverá palestras com nomes importantes do cenário, como Smzinho, Babi Micheletto e Marcel Nadale. “O cenário nordestino de eSports é gigante. São diversos talentos que já vêm mostrando sua força nas streams e ainda há muitos a serem revelados, bastam novas oportunidades como as que a GGCON vem buscando abrir”, afirma Rodrigo Machado, um dos idealizadores do evento.