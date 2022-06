Mega-Sena sorteia R$ 78,7 milhões e Quina, R$ 195,9 milhões; veja números

Concurso especial de São João da Quina não acumula para próximas edições

André Lessa/Estadão Conteúdo Mega-Sena e Quina tiveram grandes prêmios sorteados neste sábado



A noite de sábado teve dois sorteios com grandes prêmios para os brasileiros: além da Mega-Sena, também foi realizado o Concurso especial da Quina de São João. No caso da Quina, os números que saíram no concurso 5881 foram 35 – 36 – 49 – 75 – 80. O prêmio de R$ 195,9 milhões não acumulará, ou seja, se ninguém acertar todos os números, será dividido entre quem acertar quatro, e assim por diante. Na Mega-Sena, que teve o sorteio 2494, as dezenas que saíram foram 01 – 04 – 10 – 22 – 53 – 54; nesse caso, o prêmio é de R$ 78,7 milhões, mas pode acumular para o próximo concurso caso ninguém acerte os seis números. A Caixa Econômica Federal, que realiza os sorteios através das Loterias Caixa, ainda não divulgou se houve acertadores do prêmio principal nos dois casos, nem o rateio para quem marcou menos dezenas certas do que o necessário.