Segurança morre durante tiroteio em shopping de luxo no Rio de Janeiro

Divulgação/Village Mall Tiroteio aconteceu em um shopping de luxo, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro



Um tiroteio, registrado em um shopping de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, deixou um segurança morto no início da noite deste sábado, 25. A vítima trocou tiros com assaltantes, que tentaram roubar uma joalheria. Relatos apontam que houve até 30 disparos. Uma funcionária foi feita de refém durante a fuga dos criminosos. Contudo, foi solta logo em seguida. Policiais do 16º Distrito Policial (DP) e do Batalhão de Operações Especiais atenderam a ocorrência. De acordo com testemunhas, cerca de 12 bandidos fugiram de motos. Inclusive, uma das motocicletas era de um cliente do shopping. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.