Menina de 5 anos morta por bala perdida é enterrada nesta segunda no Rio

Eloáh Passos foi morta enquanto brincava dentro de casa no Morro do Dendê

Reprodução/Jovem Pan News Eloáh foi morta no sábado, 12, por uma bala perdida



Será enterrado nesta segunda-feira, 14, o corpo da menina Eloáh Passos, de cinco anos, que morreu atingida por uma bala perdida na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. O velório e sepultamento acontecem no Cemitério da Cacuia. A família relatou que Eloáh brincava dentro do quarto quando foi atingida por uma bala que atravessou uma janela na manhã de sábado, 12. Ela teria sido atingida durante um conflito causado pela chegada de policiais militares para dispersar uma manifestação contra a morte de Wendell Eduardo, de 17 anos, no Morro do Dendê. A Polícia Militar afastou o comandante do 17º BPM (Batalhão de Polícia Militar), da Ilha do Governador, ainda no sábado. A PM afirma que Wendell estava em uma moto que não parou em uma abordagem e que ele teria disparado tiros de pistola contra policiais, que revidaram e o atingiram. Já moradores da comunidade dizem que os PMs iniciaram o confronto. Houve protestos com queima de ônibus no Dendê após as duas mortes. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, quer se reunir com ouvidores das polícias para questionar os elevados números de mortes em operações contra o crime organizado nas últimas semanas.

* Com informações do repórter Rodrigo Viga