PM do RJ afasta comandante de batalhão após mortes de menina e adolescente durante operação

Secretaria diz que a medida tem como objetivo dar uma maior lisura e transparência à averiguação dos fatos referentes às ações ocorridas na manhã deste sábado

Reprodução/Instagram/@upp_pmerj Polícia Militar do Rio de Janeiro fazendo operação na cidade



A Secretaria Estadual da Polícia Militar do Rio de Janeiro anunciou neste sábado, 12, que afastou o tenente-coronel Fábio Batista Cardoso do comandando do 17º BPM (Batalhão da Polícia Militar) da Ilha do Governador. A decisão acontece horas depois da garota Eloá Passos, de 5 anos, e o adolescente Wendel Eduardo, de 17 anos, morrerem na região. Em nota, a secretaria diz que a medida tem como objetivo “dar uma maior lisura e transparência à averiguação dos fatos referentes às ações ocorridas na manhã deste sábado (12/08), na Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade”. Segundo alguns moradores da região, os policias seriam responsáveis pelas mortes. De acordo com ONG Rio de Paz, a menina Eloá teria morrido em sua própria casa. “A casa da gente deveria ser o local mais seguro para estarmos, principalmente para uma criança. Mas não para Eloá, de 5 anos. Ela foi morta por bala perdida”, lamentou o instituto.

A PM, por sua vez, deu sua versão sobre o ocorrido. Segundo o comunicado, “uma equipe do 17º BPM (Ilha) teve atenção voltada para dois homens em uma motocicleta, na Rua Paranapuã, na Ilha do Governador, onde o ocupante de carona [que seria Wendel] portava uma pistola. Após uma tentativa de abordagem, o indivíduo disparou contra a equipe, e houve revide. O suspeito foi ferido e socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Evandro Freire. O homem que conduzia a motocicleta [não identificado] foi conduzido à 37ª DP a fim de prestar esclarecimentos”, contou a corporação. Em seguida, ainda de acordo com a PM, “um grupo de manifestantes ateou fogo a um ônibus na Rua Paranapuã, e o Batalhão de Rondas e Controle de Multidão (Recom) foi acionado em apoio. O comando do 17º BPM foi informado sobre uma criança baleada no interior da comunidade do Dendê e que foi socorrida por familiares. A vítima teria sido atingida no interior de sua residência. Não havia operação policial no interior da comunidade”, finalizou. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital e 37ª DP.

