Menina escreve pedido de socorro em prova para alertar que mãe sofria violência doméstica

Mulher foi resgatada após visita de policiais civis; pai da menina e dos irmãos não está preso

Reprodução / Twitter @eudonnademinn Após a mensagem, mãe da menina foi resgatada do ambiente de violência



Uma menina de 13 anos de Vale do Anari, cidade de Rondônia, alertou em uma prova escolar que a mãe sofria violência doméstica do pai da família em um pedido desesperado por ajuda. ‘Por favor me ajuda meu pai bate na minha mãe chama pra mim a polícia” (sic) escreveu a garota na prova, onde também acrescentou o endereço. A imagem do teste viralizou nas redes sociais e foi encaminhada à polícia de Machadinha D’Oeste, distante 54km da cidade onde a garota mora. O delegado responsável pelo caso, André Kondageski, enviou uma equipe até a casa da família, e foram necessárias cinco horas de conversa para convencer a mãe a deixar aquele ambiente. De acordo com a Polícia, as agressões ocorriam há anos, desde que o primeiro filho do casal morreu ainda bebê, quando tinha entre um e dois anos de idade, e o casal vivia no Paraná. A mulher foi encaminhada para a casa de parentes e os quatro filhos (três meninas, de 16, 14 e a de 13 anos, que escreveu o recado na prova, e um menino de 8 anos) estão abrigados sob responsabilidade do Conselho Tutelar. O delegado solicitou que a vítima seja acompanhada por um psicólogo e um assistente social. Até o momento, o suspeito das agressões não foi preso.