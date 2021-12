Motorista sobrevive após caminhão ficar pendurado em viaduto; veja foto

Cabine do veículo ficou pendurada por cabos, mas, após o auxílio de um membro do corpo de bombeiros, condutor foi resgatado sem ferimentos

Divulgação/PRF Motorista ficou preso na cabine ligada ao veículo por apenas alguns fios.



Um motorista de caminhão sobreviveu após sofrer um acidente e o veículo ficar pendurado em um viaduto. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 2, em um trecho da Via Dutra que fica na altura da cidade de Cachoeira Paulista, em São Paulo. O veículo ficou pendurado após participar de um incidente envolvendo duas carretas. A cabine com o motorista ficou presa a alguns cabos que ficaram ligados à carga do caminhão. O acidente aconteceu por volta das 9h50, sendo que o socorro ao motorista durou mais de 1h. A ação das autoridades gerou um congestionamento de aproximadamente 2 quilômetros. Com o auxílio de um bombeiro que atuou no resgate, o motorista foi retirado de dentro da cabine com vida sem nenhum ferimento.