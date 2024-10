Menino de 7 anos internado após consumir bombom oferecido por amigo que morreu

Primo de uma das vítimas disse que o doce foi dado inicialmente por uma mulher desconhecida ao garoto que veio a óbito

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO As autoridades estão investigando o caso, com a Delegacia de Homicídios da Capital liderando as apurações



Um menino de apenas sete anos, identificado como Benjamin Ribeiro Rodrigues, encontra-se internado em estado grave, mas estável, no Hospital Miguel Couto, localizado no Rio de Janeiro. A internação ocorreu após ele consumir um bombom oferecido por um amigo, Ythallo Raphael Tobias Rosa, que faleceu no mesmo dia. Ythallo recebeu o doce de uma mulher desconhecida enquanto brincava em uma rua da comunidade da Primavera, em Cavalcanti, e decidiu compartilhar com Benjamin.

As autoridades estão investigando o caso, com a Delegacia de Homicídios da Capital liderando as apurações. A principal hipótese em análise é a de envenenamento, e os investigadores estão revisando imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar a mulher que entregou o bombom a Ythallo. Para confirmar a suspeita de envenenamento, exames toxicológicos estão sendo realizados.

