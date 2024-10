Menino de 7 anos morre após consumir bombom envenenado no Rio de Janeiro

O menino e seu amigo, Ythallo Rosa, de 6 anos, apresentaram sintomas graves após consumirem um bombom oferecido por uma mulher desconhecida na comunidade da Primavera

Benjamin Rodrigues Ribeiro, de apenas 7 anos, faleceu ontem (9) após passar dez dias internado no Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi tratado com suspeita de envenenamento. O menino e seu amigo, Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, apresentaram sintomas graves após consumirem um bombom oferecido por uma mulher desconhecida na comunidade da Primavera, localizada em Cavalcanti, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ythallo, que também foi hospitalizado, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não sobreviveu. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que está analisando imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar a mulher que distribuiu o chocolate. Segundo as autoridades, foi confirmada a presença de partículas similares a chumbinho no corpo do menino.

Peritos do Instituto Médico-Legal (IML) encontraram grânulos de coloração amarronzada no corpo de Ythallo, que também serão submetidos a testes toxicológicos. A motivação por trás desse trágico incidente ainda não foi esclarecida, mas a principal linha de investigação sugere que se trata de um caso de envenenamento. As autoridades estão mobilizadas para esclarecer os detalhes do ocorrido e garantir que os responsáveis sejam identificados e punidos. A comunidade local está em estado de choque, e a situação levanta preocupações sobre a segurança das crianças e a presença de substâncias perigosas em alimentos oferecidos por estranhos.

