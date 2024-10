Barroso defende urnas eletrônicas e reafirma confiança no sistema eleitoral brasileiro

Presidente do Supremo Tribunal Federal também fez elogios à ministra Cármen Lúcia, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, pela gestão do primeiro turno das eleições municipais

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Ele ressaltou que o sistema eleitoral do Brasil é seguro e serve como um modelo para outros países



O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, defendeu a integridade das urnas eletrônicas, afirmando que aqueles que as criticam perderam a credibilidade. Ele ressaltou que o sistema eleitoral do Brasil é seguro e serve como um modelo para outros países. Barroso também fez elogios à ministra Cármen Lúcia, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, pela gestão do primeiro turno das eleições municipais. Em sua fala, Barroso mencionou diversas medidas de segurança e transparência implementadas no processo eleitoral.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre elas, destacou a presença de observadores internacionais, a liberação do código-fonte com um ano de antecedência e o monitoramento realizado por partidos políticos, Ministério Público e Polícia Federal. Ele enfatizou que é impossível fraudar o sistema eleitoral brasileiro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro se destacou como o principal opositor das urnas eletrônicas nos últimos anos, levantando dúvidas sobre a credibilidade do sistema sem apresentar evidências concretas. Em resposta a essas alegações, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu condená-lo por suas declarações, resultando em sua inelegibilidade por um período de oito anos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado Fernando Dias