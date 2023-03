Menor é apreendido pela Polícia do RJ ao tentar esfaquear colegas em escola na Gávea

Agressor foi contido por outros estudantes e funcionários da escola, situada na zona sul da cidade

Reprodução/Google Street View Caso ocorreu na Escola Municipal Manoel Cícero



Um menor foi apreendido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) nesta terça-feira, 28, após tentar esfaquear colegas na Escola Municipal Manoel Cícero, na Gávea, zona sul da capital fluminense. O aluno precisou ser contido por funcionários e outros estudantes da unidade de ensino. Segundo informações da polícia, o próprio agressor sofreu um corte no supercílio e foi levado ao Hospital Miguel Couto, que fica próximo da escola, e foi liberado. Procurada, a Secretaria Municipal de Educação do RJ confirmou que não houve feridos. Segundo a pasta, funcionários e professores agiram rapidamente. O jovem foi encaminhado para a delegacia de polícia. De acordo com a pasta, a unidade receberá uma equipe do Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas (Proinape).

O caso ocorre um dia depois de um estudante invadir a Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona sul de São Paulo. Com uma faca, ele golpeou professores e estudantes da unidade de ensino. A professora Elizabete Terreiro, 71, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras cinco pessoas, entre professores e alunos, ficarem feridas. O agressor foi apreendido pela Polícia Militar (PM). Ele cursava o 8º ano na unidade de ensino e antecipou o ataque pelas redes sociais. Também nesta terça-feira, um aluno tentou entrar armado dentro de uma escola em Santo André, no ABC Paulista, mas foi barrado por uma funcionária.

Confira a nota da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro

“A Secretaria Municipal de Educação informa que houve uma tentativa de ataque por um aluno com faca na escola e não houve feridos. Os funcionários e professores agiram de forma rápida e o jovem foi encaminhado para a delegacia de polícia. A unidade receberá, nos próximos dias, a equipe do Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas (Proinape). A Secretaria Municipal de Saúde informa que o menino passou por sutura no Hospital Miguel Couto e já foi liberado”.