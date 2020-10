Mesmo no verão, ônibus no Rio terão que circular com o ar desligado

A ideia da prefeitura da capital fluminense explicou que medida visa evitar a propagação do coronavírus, já que as janelas deverão permanecer sempre abertas

REUTERS/Pilar Olivares Passageiros são fotografados em ônibus lotado no Rio de Janeiro mesmo durante a pandemia de coronavírus



A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro determinou que todos os ônibus deverão continuar circulando com o ar-condicionado desligado e as janelas abertas mesmo durante o verão carioca. A medida, que visa propagar a disseminação do coronavírus, está em vigor desde o dia 25 de junho e deve permanecer válida até o fim da pandemia. Já os veículos climáticos que não possuem abertura de janela deverão estar com a manutenção do sistema em dia.

Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes informou que “a iniciativa de manter o ambiente interno dos ônibus arejado, com os veículos circulando com as janelas abertas sempre que possível, foi uma orientação da prefeitura com base nas recomendações dos órgãos de saúde”. “O objetivo é preservar os passageiros que utilizam o transporte coletivo, bem como os motoristas, assegurando a renovação do ar dentro do ônibus”, sustentou a secretaria.

*Com informações do Estadão Conteúdo