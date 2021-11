Mãe de Marília Mendonça faz publicação com mensagem de luto nas redes sociais

A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Dias Moreira, publicou uma mensagem de luto pela morte da filha nas redes sociais na manhã deste domingo, 14. O texto com letras brancas em fundo preto é um trecho da música gospel “Vai valer a pena”, demonstrando que ela está se apoiando na própria fé para enfrentar a perda da filha de apenas 26 anos de idade. “Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras, te darei. Me sustentas em minha dor e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado, eu te busco. Frenético, acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso”, escreveu Ruth Moreira no seus story do Instagram.

Marília Mendonça morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro. Outras quatro pessoas foram vitimadas pela queda da aeronave perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais: o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e do copiloto do avião. A artistas era um dos nomes mais populares do gênero sertanejo no Brasil e encabeçava os nomes do “feminejo”, além de ser apontada como a “rainha da sofrência”.