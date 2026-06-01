Metrô de São Paulo reforça segurança após tiroteio e vandalismo em estações

Os casos ocorreram neste sábado (30) nas estações São Bento e Paraíso, com apenas uma hora de diferença

Jovem Pan Tiroteio na estação São Bento do metrô deixou 5 feridos.



O Metrô de São Paulo reforçou a segurança nas estações após duas ocorrências de violência no sábado (30), quando um tiroteio deixou cinco pessoas feridas na estação São Bento e um homem quebrou os vidros de um vagão na estação Paraíso.

Após os dois casos, houve um remanejamento de agentes. O Metrô informou à Jovem Pan que a segurança opera “dentro dos padrões normais”, mas funcionários que antes ficavam em posições mais afastadas foram redistribuídos e passaram a reforçar as plataformas de embarque.

A Secretaria de Segurança Pública informou que a PM realiza policiamento preventivo no entorno das estações, enquanto a Polícia Civil investiga o tiroteio na estação São Bento.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

Entenda os casos

Por volta de 12h, um policial civil de folga reagiu à um assalto na estação São Bento, baleando um dos suspeitos. Outras quatro pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança. Uma das vítimas foi socorrida pela Polícia Militar, duas foram atendidas por agentes do metrô e outras duas foram encaminhadas à Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

Apenas uma hora depois, a três quilômetros do tiroteio, um homem que estaria alcoolizado vandalizou um dos trens na estação Paraíso, que faz conexão entre as linhas 2- Azul e 3 – Verde. O homem foi expulso da composição pelos próprios passageiros, segundo o Metrô.

Vídeos nas redes sociais mostram o homem dando socos e chutes no vidro e na porta do trem, ameaçando um dos passageiros, chegando a quebrar o vidro. Os usuários do transporte foram evacuados e o suspeito contido por seguranças, que o encaminharam para a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom).