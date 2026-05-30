Tiroteio em estação de metrô em SP deixa 5 feridos; criança está entre as vítimas

Pai da criança teve ferimentos no braço, abdômen e coxa esquerda

Jovem Pan Tiroteio na estação São Bento do metrô deixou 5 feridos.



Um tiroteio na estação de metrô São Bento deixou cinco pessoas feridas, entre elas uma criança, neste sábado (30), na linha 1-Azul de São Paulo. As vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo, sendo retiradas do local pela Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros (CB) e por agentes do Metrô.

Conforme os bombeiros, entre os feridos estão uma criança e seu pai, de 30 anos, que apresentava fratura no braço esquerdo e perfurações no abdômen e coxa esquerda e foi levado para receber atendimento no pronto-socorro do Hospital Santa Casa.

Informações preliminares apontam que a ocorrência está relacionada a uma tentativa de roubo envolvendo um policial civil de folga.

Em entrevista à GloboNews, o delegado Tom Blumer, do Garra Dope, disse que o agente estava fazendo compras na região da Rua 25 de Março quando foi abordado por três homens, um deles armado. Quando foi anunciado o assalto, o policial teria reagido, desencadeando uma troca de tiros.

Segundo relatos de passageiros nas redes sociais, houve tumulto no entorno da estação, e os trens da Linha 1-Azul passaram a circular com velocidade reduzida. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um policial ao lado de um homem ensanguentado caído no chão da estação.

Logo após o registro dos disparos de arma de fogo, equipes policiais e de resgate reforçaram o patrulhamento e isolaram os acessos à estação para garantir a segurança e iniciar as investigações sobre o caso.

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Em nota, o Metrô também informou que, durante o caso, foi recebida uma denúncia de que uma pessoa havia acessado a linha dos trens, o que obrigou a paralisação temporária do metrô, mas a invasão acabou não sendo confirmada. A circulação foi restabelecida após a ocorrência.

Entre as cinco vítimas, uma foi transportada pela PM, duas pelo Corpo de Bombeiros e as outras duas pelo próprio sistema do Metrô.

*com informações do Estadão Conteúdo