Metrô paralisa linha em SP para resgate de cachorro nos trilhos

Animal foi resgatado por duas funcionárias próximo à estação Carandiru; linhas foram desenergizadas por questões de segurança

Reprodução/Twitter/@metrosp_oficial Funcionária resgatou animal próximo à estação Carandiru



Um cachorro invadiu os trilhos da Linha 1 – Azul do Metrô de São Paulo na tarde desta terça-feira, 2. A “invasão” causou a paralisação temporária das linhas. O caso ocorreu próximo à estação Carandiru. Segundo o Metrô, o animal foi avistado por volta das 15h30 e as vias foram desenergizadas por questões de segurança. Duas funcionárias desceram na via e resgataram o cão com segurança. De acordo com o Metrô, o cachorro foi devolvido ao dono. “Todas as vidas importam”, escreveu o Metrô. Um vídeo foi publicado nas redes sociais e mostrou o momento do resgate do cãozinho (assista abaixo). O resgate durou cerca de 10 minutos.