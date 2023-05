Robô caçador e máquina autônoma são destaques da Agrishow

Feira de tecnologia agro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é uma das maiores da América Latina

Divulgação/John Deere John Deere exibe na Agrishow o pulverizador 100% autônomo GUSS



Começou nesta semana a Agrishow, uma das maiores feiras de tecnologia agro da América Latina. O evento acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e na edição deste ano, a expectativa é que o volume de negócios supere em 10% os R$ 11,2 bilhões registrados no ano passado. A estimativa é que a feira receba cerca de 190 mil visitantes. Automação das operações e uso da robótica no campo são algumas das tecnologias ligadas ao agro que chamam atenção para quem participa da edição 2023. A John Deere, por exemplo, está exibindo no evento o pulverizador 100% autônomo GUSS, que será experimentado a partir do segundo semestre aqui no Brasil. Ele não precisa da presença de operador e um único funcionário poderá monitorar e controlar de forma remota a aplicação dos defensivos de até 8 equipamentos em pomares como citrus, café, maçã e outras culturas.

Já na área da robótica, um dos destaques é o Solix Hunter, da empresa Solinftec. O “robô caçador” foi criado para ação noturna nas lavouras de grãos, como soja e milho. Através da emissão de luzes, ele atrai as pragas nas lavouras para uma armadilha e as eliminam através de um eletrochoque. Ou seja, realiza o controle desses insetos sem o uso de agroquímicos. A ideia é que este equipamento, que será autônomo e funcionará com energia solar, esteja disponível ainda neste ano. Os avanços tecnológicos foram um dos responsáveis pelo salto em produtividade da agricultura até aqui. Para o futuro, não será diferente. A nova era na gestão das fazendas e dos negócios do agro já começou e será marcada por avanços em inteligência artificial, visão computacional, integração de máquinas, alta precisão, grande volume de dados, robôs e máquinas autônomas.

