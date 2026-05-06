Metroviários anunciam possível greve no dia 13 de maio

O sindicato informou que a pausa pode ser evitada ‘se o governo estadual e a direção do metrô deixarem a intransigência de lado e negociarem com a categoria’

Governo de São Paulo / Divulgação Catraca do metrô em São Paulo



O metrô de São Paulo informou que pode entrar em greve na próxima quarta-feira, dia 13 de maio, em razão da redução do quadro de funcionários do metrô, a falta de abertura de novos concursos em 10 anos, e a negativa da empresa em “negociar itens como a igualdade salarial”.

Segundo os Metrôviários, uma pesquisa de satisfação divulgada pelo Fantástico, da TV Globo, informou que 76,3% das pessoas disseram que o serviço metroviário é “bom ou muito bom”, referente ao ano de 2025.

Em 10 anos, o sindicato afirmou que o quadro de funcionários do metrô reduziu para praticamente a metade e que hoje, há “5.663 funcionários distribuídos em todas as áreas de atendimento, operação dos trens, segurança pública, manutenção, administração”.

Essa redução se deve a falta da abertura de concursos em mais de 10 anos, junto a isso, os trabalhadores disseram sofrer um “grave ataque em seu plano de saúde e a empresa se nega a negociar itens como a igualdade salarial nas mesmas funções e garantir negociações”.

Por fim, eles afirmaram ainda que a greve pode ser evitada se o governo estadual e a direção do metrô deixarem a “intransigência de lado e negociarem com a categoria”.

A deliberação para decidir sobre a greve será no dia 12 de maio e, se acordado, ela será iniciada à meia noite do dia 13 de maio.