Metroviários aprovam proposta do metrô e greve é cancelada

A decisão foi feita com 1500 votos favoráveis, outras 1294 pessoas votaram contrário e 146 se abstiveram

Metrô / Governo de SP Metrô de São Paulo



Os metroviários aprovaram na noite desta terça-feira (12) a proposta do metrô com 1500 votos favoráveis e a greve no metrô é cancelada. Outras 1294 pessoas votaram contrário e 146 se absteram. A categoria optou por não ir pelo caminho da greve, mas os metroviários afirmaram que vão continuar a luta contra a privatização do metrô.

A decisão foi tomada pelos funcionários em assembleia. A votação aconteceu devido a impasses nas negociações com a direção da empresa e o governo estadual.

De acordo com os funcionários, o motivo principal para a busca pela paralisação é a defasagem no quadro de pessoal. Os dados da categoria apontam que o número de funcionários caiu pela metade em um período de dez anos. Atualmente, a rede opera com 5.663 empregados, que são divididos entre as áreas de atendimento, operação dos trens, segurança pública, manutenção e administração. Os profissionais cobram a abertura de concursos públicos, processo que não acontece há mais de uma década.

A pauta de reivindicações também envolve regras de remuneração e benefícios. Os metroviários pediam a suspensão das alterações no plano de saúde, a garantia de igualdade salarial para funções idênticas e a abertura de diálogo sobre o pagamento da Participação nos Resultados.

De acordo com a categoria, a redução do número de trabalhadores sobrecarrega a equipe atual e afeta a saúde dos profissionais, apesar de o sistema manter índices de aprovação entre os usuários. O sindicato cita os dados da pesquisa de satisfação dos passageiros referente a 2025 divulgados pelo Fantástico, da TV Globo, na qual 76,3% das pessoas avaliaram o serviço metroviário como bom ou muito bom.