Em noite do artilheiro Pedro Raul, Goiás vence o Santos na Vila

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro Raul, do Goiás, comemora após marcar o seu segundo gol durante a partida entre Santos e Goiás



O Santos perdeu por 2 a 1 para o Goiás, na noite desta segunda-feira, 5, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com o resultado, o Peixe fica na 10ª colocação com 34 pontos, oito a menos do que o Athletico-PR, que é o primeiro dentro do G-6, para se classificar para a Copa Libertadores de 2023. Na cola com o time paulista, o Goiás subiu para a 9ª posição, com 35 pontos. No jogo, logo no primeiro minuto, o centroavante do Goiás, Pedro Raul, recebeu cruzamento da direita, se posicionou nas costas do zagueiro Maicon e se movimentou com precisão para cabecear no chão e estufar a rede defendida por João Paulo. O empate do Santos veio apenas no segundo tempo, aos 10 minutos, quando Madson recebeu passe de Luan pelo alto, dominou a bola, invadiu a área e cruzou rasteiro. A bola bateu nas pernas de Sávio e foi para o fundo da rede, gol contra. Contudo, a comemoração do time da casa foi rápida. Cinco minutos depois, Pedro Raul, mais uma vez, ganhou dividida com Bauermann no meio de campo, levantou a cabeça, viu João Paulo adiantado e bateu de cobertura, sem chances de defesa. Esse foi o 14º gol do centroavante no Brasileirão, que se tornou o artilheiro isolado da competição. O Peixe pressionou no tempo restante da partida, mas não conseguiu evitar a derrota.