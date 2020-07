Metroviários de São Paulo suspendem greve desta terça-feira, 28

Em assembleia, 80% da categoria votou pela suspensão após acordo com o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy

Willian Moreira/Estadão Conteúdo Sindicato dos Metroviários de São Paulo voltam atrás e suspendem greve prevista para esta terça-feira, 28 de julho



O Sindicato dos Metroviários de São Paulo suspendeu a greve marcada para esta terça-feira, 28 de julho, que previa a paralisação de trens e metrôs na cidade de São Paulo a partir da meia noite. Em assembleia virtual realizada no início da madrugada, cerca de 80% da categoria votou pela suspensão da paralisação, após o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, comunicar que o governo renovará o acordo coletivo vencido em 30 de abril e irá acatar a proposta do Ministério Público do Trabalho sobre a manutenção do adicional noturno de 50% e do adicional de horas extras de 100%. A decisão foi anunciada em uma transmissão ao vivo na página do Facebook do sindicato.

A greve tinha sido aprovada na noite de segunda-feira, 27 de julho, e afetaria as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha do metrô de São Paulo e 15-Prata, da CPTM. Os funcionários protestavam contra diminuição e corte de “vários direitos dos metroviários nos salários de junho”.