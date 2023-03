Metrô de SP funciona parcialmente nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha nesta sexta

Linha 15 – Prata segue totalmente paralisada; metroviários se reúnem para decidir finalização da greve, com retomada de 100% do efetivo, a partir de proposta apresentada na madrugada

Foto: KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Metrô de São Paulo segue de portas fechadas nesta sexta-feira, 24



A greve dos metroviários de São Paulo chega ao segundo dia consecutivo nesta sexta-feira, 24, por falta de acordo entre a categoria e a administração pública. Segundo o governo do Estado, estão em funcionamento parcial os seguintes trechos: Linha 1 – Azul, de Ana Rosa até Luz; Linha 2 – Verde, de Alto do Ipiranga até Clínicas; Linha 3 – Vermelha, de Santa Cecília até Bresser – Mooca. A Linha 15 – Prata segue totalmente paralisada, como ocorreu nesta quinta. Os metroviários apresentaram uma proposta na madrugada desta sexta para encerramento da paralisação, com retomada de 100% do efetivo às atividades, e que é discutida em assembleia pelos trabalhadores desde 7 horas da manhã. A proposta apresentada prevê o pagamento de um abono compensatório aos trabalhadores referente aos anos de 2020, 2021 e 2022, no valor de R$ 2 mil, a garantia de que ninguém sofrerá desconto ou penalização por ter participado da greve, e a instituição de um Programa de Participação nos Resultados de 2023, a ser pago em 2024.

Com ponto facultativo decretado no Estado e na cidade de São Paulo pelo governador Tarcísio de Freitas e prefeito Ricardo Nunes, respectivamente, a cidade registra baixa lentidão e engarrafamentos, chegando a totalizar apenas 39 km em toda a capital paulista às 6h30. Os maiores engarrafamentos são detectados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na zona sul, 20 km, e leste, com 12 km. Outras regiões estão com trânsitos fluídos, tendo lentidão de apenas 1km no centro; 2 km na zona norte; e 4 km na zona oeste. Nesta quinta, foi registrada lentidão de mais de 720 km na cidade de São Paulo. O rodízio de veículos permanece suspenso nesta sexta.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini