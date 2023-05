Michelle Bolsonaro grava propaganda para candidatas do PL no Estado de São Paulo

Ex-primeira-dama deve se engajar na campanha das mulheres filiadas ao partido que disputarão as eleições de 2024; Jair Bolsonaro também fez vídeos, mas sozinho, com teor não informado

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/05/2023 Michelle Bolsonaro deve participar ativamente da campanha das eleições do ano que vem



A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) gravou nesta sexta-feira, 19, vídeos para cinco filiadas do PL que devem se candidatar a prefeituras do Estado de São Paulo nas próximas eleições. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também realizou gravações, mas sozinho, com teor não informado. A expectativa é que as produções sejam veiculadas nos próximos dias e sirvam de peças de prestação de contas do seu mandato, mas também de mobilização da militância bolsonarista, que se mantém inflamada contra o novo governo. Além disso, o PL busca incentivar a filiação ao partido. Existe a possibilidade de Michelle adotar essa dinâmica e gravar cada vez mais vídeos para as candidatas do PL de São Paulo e de outras localidades.