Miguel e Helena lideram ranking dos nomes mais populares para bebês em 2023; veja a lista

Pesquisa da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), revela a preferência por nomes curtos e originais

Reprodução/Unsplash Pesquisa aponta os nomes mais escolhidos para bebês em 2023 no Brasil



Um ranking divulgado nesta segunda-feira, 18, pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) aponta que Miguel e Helena foram os nomes mais registrados para bebês no Brasil em 2023. Ambos foram os mais escolhidos pelo quarto ano consecutivo, sendo Miguel o nome mais popular pelo 14º ano consecutivo, com um total de 25.140 registros neste ano. A tendência deste ano é a preferência por nomes curtos e originais, como Helena, Gael e Maria Alice que também estão entre os mais populares. Entre os nomes femininos mais populares deste ano, o nome “Helena”, com 23.132 registros, ocupa o primeiro lugar, seguido por Maria Alice, Alice, Laura, Cecília, Maria Cecília, Maite, Heloísa, Maria Clara e Antonella. A preferência por nomes compostos também é evidente nessa lista. Outro destaque é que os nomes de filhos de influenciadores digitais também estão fazendo sucesso. “Antes os nomes de personagens de novelas ou mesmo do futebol eram naturalmente destaque nos rankings, mas agora têm sido substituídos pelo fenômeno dos influenciadores digitais“, afirmou Gustavo Fiscarelli, presidente da Arpen-Brasil.

Confira abaixo os dez nomes mais registrados no Brasil em 2023: