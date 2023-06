Milhares de fieis tomam ruas de São Paulo na Marcha para Jesus

Evento começou na manhã desta quinta-feira, 8, com a realização da marcha infantil; mais de 20 apresentações estão previstas para o evento, incluindo duas internacionais

WAGNER VILAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Milhares de fieis lotaram a área onde acontecerão os shows e pregações



A Marcha para Jesus tomou as ruas do centro de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 8. Milhares de fieis se concentraram no Centro, onde começará a caminhada até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na Zona Norte da capital. Essa será a 31ª edição do evento e terá apresentações de pastores e shows de cantores evangélicos. O evento começou por volta das 9h30, quando a marcha infantil saiu da estação Tiradentes (Linha 1-Azul) do Metrô. Milhares de fieis lotaram a área onde acontecerão os shows e pregações. Ao todo, mais de 20 apresentações estão confirmadas, incluído duas internacionais. A Marcha para Jesus começou em 1993 no Brasil, passando por diversos outros países, como Argentina, Canadá, Estados Unidos, Moçambique, Japão e Rússia. Segundo a organização do evento, é o maior evento popular cristão do mundo. A expectativa é de que o evento deste ano reúna mais de 2 milhões de pessoas.

Confira as apresentações do evento: