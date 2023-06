São Paulo registra primeiro caso de superfungo em bebê prematuro

Autoridades sanitárias da cidade de Campinas estão seguindo medidas observação, isolamento e higiene; candida auris teve primeiro ocorrência no Japão, em 2009

Divulgação/CAISM Hospital da Mulher de Campinas registrou caso no dia 18 de maio



O Estado de São Paulo registrou o primeiro caso de superfungo em uma criança recém-nascida. O bebê estava no Hospital da Mulher de Campinas quando foi diagnosticado com o fungo Candida auris. Esta é a primeira vez que o organismo é identificado em um paulista, apesar de já circular por outros continentes desde a última década. Ele foi descoberto no Japão, em 2009, mas também se encontra em locais como Europa, Oceania e outras regiões da Ásia e América. Em São Paulo, o caso aconteceu no dia 18 de maio e desde então o bebê segue em observação pelo hospital, mas não teve complicações no quadro de saúde. A vigilância sanitária foi acionada e, segundo os representantes, todas as medidas de contenção foram tomadas. Apesar do acontecimento, o Hospital segue aberto normalmente para as consultas e exames relacionados à saúde da mulher. O Candida auris pode causar febre alta, tontura, fadiga, calafrios, vômito e até aumento da frequência cardíaca, mas não oferece riscos a pessoas saudáveis, porém pode ser prejudicial a pessoas com com imunidade ou estado de saúde debilitada.

*Com informações da repórter Soraya Lauand