Mina da Braskem registra aceleração do afundamento neste sábado

Defesa Civil de Maceió mantém alerta de risco de colapso na mina 18

Robson Barbosa / AFP Imagem aérea do terreno afundado em um terreno no bairro Mutange, em Maceió (AL)



A velocidade do afundamento do solo na mina 18 da Braskem aumentou neste sábado, 9, de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil de Maceió. A mina está localizada no bairro do Mutange na capital alagoana. A velocidade do afundamento está em 0,35cm por hora, com movimento de 8,6cm nas últimas 24h. O rebaixamento possui 2,16m no total. A Defesa Civil do município reforça as recomendações para a população, que não deve transitar na área desocupada até que seja autorizada pelo Órgão.

No último boletim divulgado na sexta-feira, 8, a velocidade registrada havia diminuído e estava em 0,21cm por hora. “O órgão permanece em ALERTA devido ao risco de colapso da mina nº 18, que está na região do antigo campo do CSA, no Mutange”, diz o comunicado. Já havia sido alertado na quinta-feira, 7, que a área com risco de colapso tem cerca de 78m de diâmetro, ou seja, três vezesmaior que o raio da mina 18.