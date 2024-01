Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro entram em alerta vermelho para chuvas intensas

Segundo o Inmet, 63 municípios estão em risco, com possibilidade de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas

Reprodução/X/@diretodomiolo Carros ficaram submersos na Avenida Brasil, na altura de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro



O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) estendeu o alerta vermelho para algumas regiões do Sudeste do Brasil devido à previsão de chuvas intensas. De acordo com o órgão, áreas de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro podem receber um volume superior a 60 mm em uma hora ou acima de 100 mm neste final de semana. O aviso foi atualizado nesta manhã e permanecerá válido pelo menos até as 10h de domingo. O Inmet destaca que 63 municípios estão em risco de serem afetados pelas chuvas, com classificação de “grande perigo”. As áreas incluem o sul do Espírito Santo, Zona da Mata, Noroeste Fluminense, Centro Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o norte fluminense e Baixadas. O órgão alerta para o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nessas regiões. Recomenda-se que os moradores desliguem os quadros elétricos, busquem abrigo e fiquem atentos a qualquer alteração nas encostas. Em caso de inundações iminentes, é aconselhável armazenar pertences valiosos em sacos plásticos.

Para o domingo, o Inmet prevê pancadas de chuva ao longo do dia e da tarde na cidade do Rio de Janeiro, com ventos fracos a moderados e temperaturas variando entre 23°C e 32°C. A mesma previsão é feita para Belo Horizonte, em Minas Gerais, com temperatura entre 18°C e 30°C. Em Vitória, no Espírito Santo, ao contrário das outras áreas incluídas no alerta do Inmet, não há previsão de chuva para este domingo. O céu ficará com poucas nuvens e os ventos podem ganhar força à tarde e à noite. A temperatura varia entre 25°C e 32°C. Na capital paulista, a chuva pode ocorrer apenas pela manhã, em forma de pancadas. Os termômetros devem marcar entre 18°C e 28°C.

No sábado, 13, no Rio de Janeiro, a chuva causou alagamentos em cidades como Duque de Caxias, Belford Roxo e São Gonçalo, além da capital. A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) estão monitorando as precipitações em todo o Estado. Os bombeiros responderam a cerca de 60 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, a maioria envolvendo resgates e cortes de árvores. Na Baixada Fluminense, a Rodovia Washington Luís teve retenção devido a bolsões d’água, causando trânsito lento.

Em Duque de Caxias, bairros como Pilar e Amapá enfrentaram alagamentos, incluindo veículos cobertos pela água no Jardim Primavera. A prefeitura registrou alagamentos em quatro distritos, acionando 14 sirenes e mobilizando equipes da Defesa Civil. Mesquita, na região do BNH, também sofreu com as fortes chuvas, resultando em ruas alagadas. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) alertou para risco hidrológico elevado na capital e em diversas regiões, com perigo de alagamentos e inundações. Na Região Serrana, o pedágio da subida da serra de Petrópolis está interditado devido ao temporal e ao risco de deslizamento. A Defesa Civil de Petrópolis registrou sete ocorrências, incluindo um deslizamento de terra que afetou uma casa no bairro Retiro. Até o momento, não há relatos de ocorrências graves ou vítimas feridas.