Minas Gerais tem novo caso suspeito de coronavírus em Belo Horizonte

Na última sexta-feira (24), uma mulher de 22 anos, que esteve na China, foi atendida na UPA Centro Sul com sintomas respiratórios e febre baixa. O caso será discutido com o Ministério da Saúde

EFE/Hu Guolin

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou nesta segunda-feira (27) que, na última sexta, uma mulher de 22 anos foi atendida na UPA Centro Sul, de Belo Horizonte, com sintomas compatíveis aos causados pelo novo coronavírus.

A mulher, que esteve em viagem na China, apresentava, de acordo com a secretaria, “alguns sintomas respiratórios e febre baixa”.

“Ela será transferida para o hospital Eduardo de Menezes para ser acompanhada. O caso será discutido com o Ministério da Saúde e assim que tivermos novas atualizações, iremos informar”, disse, em nota.

Segundo a secretaria, a paciente passa bem, recebeu atendimento médico e todas as providências diante da suspeita de coronavírus foram tomadas.

Nesta terça, o Ministério da Saúde deve dar mais detalhes do monitoramento do coronavírus no país, que ainda não teve nenhum caso confirmado. Até esta segunda, todos os casos suspeitos de infecção haviam sido descartados pela pasta.

Na última quarta, o primeiro caso suspeito de coronavírus surgiu também em Belo Horizonte, mas foi a hipótese já foi descartada pelo Ministério da Saúde.

Na China, os casos confirmados de coronavírus ultrapassam 2.700 e Pequim registrou a primeira morte pela doença. Segundo as autoridades chinesas, o número de mortos pelo vírus chega a 81 nesta segunda. A cidade de Wuhan, epicentro do surto do vírus, foi isolada.