Minas Gerais registra 3ª morte por varíola dos macacos e Brasil chega a oito óbitos pela doença

Vítima era um homem, de 33 anos, que estava internado em Belo Horizonte-MG; é a terceira morte registrada em Minas Gerais

Reuters/Dado Ruvic Foi a terceira morte por varíola dos macacos registrada em Minas Gerais



O Brasil registrou a oitava morte por varíola dos macacos nesta segunda-feira, 24. A morte ocorreu em Minas Gerais no último sábado, 22. De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde, a vítima era um homem de 33 anos. Ele era morador de Divinópolis e estava internado na capital Belo Horizonte. O estado soma três mortes no total. Foi lá, inclusive, onde foi registrada a primeira morte pela doença no Brasil, no final de julho. De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente tinha problemas de saúde e imunodepressão, o que deixou se quadro de saúde mais grave. São mais de 9 mil casos no país, segundo a pasta. Os sintomas iniciais da doença são febre, mal-estar e dores no corpo. Na sequência, começa a surgir lesões por todo o corpo do paciente. A transmissão ocorre através do contato com feridas e, em raras vezes, por vias aéreas. A vacina é melhor meio de evitar a doença. No início do mês, o país recebeu 9.800 doses. Crianças e pacientes imunodeprimidos são mais propensos a desenvolverem sintomas mais graves. Segundo o Governo de Minas Gerais, há suspeita de um quarto óbito pela doença no estado. No entanto, o caso está sendo investigado.