Em São Paulo, semáforos quebrados complicam a vida de moradores da Saúde

No cruzamento das ruas Afonso Celso e Luís Góis, foi possível flagrar equipamentos quebrados, com partes caídas, tortas e enferrujadas; a falta de sinalização tem causado acidentes na região

Ronaldo Silva/Estadão Conteúdo Semáforos danificados têm causado acidentes no bairro da Saúde



Após denúncias de moradores do bairro da Saúde, em São Paulo, a respeito de problemas de semáforos danificados, a reportagem da Jovem Pan News foi averiguar a situação no cruzamento das ruas Afonso Celso e Luís Góis, onde foi possível flagrar os equipamentos quebrados, com partes caídas, tortas e enferrujadas. Uma comerciante de um estabelecimento localizado nesta esquina, que não quis se identificar, disse que o transtorno é recorrente: “Funciona duas semanas e apaga. Aí alguém vem e arruma. Aí funciona de novo e o [semáforo} do outro lado quebra. Fica só naquele amarelo piscante. Aqui é muito ruim, tem motoristas que fazem escândalo e xingam”. Ela contou que já houveram diversos acidentes devido à falta de sinalização e que em um deles o carro chegou a invadir a calçada.

*Com informações do repórter Daniel Lian